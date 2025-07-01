Alanya'da Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Alanya'da Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, eski eşi Huriye Karaçomak'ı bıçakla yaralayan Mustafa Köleoğlu, polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Konaklı Mahallesi'nde Huriye Karaçomak ile aynı evde yaşadığı belirtilen boşandığı eşi Mustafa Köleoğlu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Köleoğlu, eski eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Köleoğlu, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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