Alanya'da dehşet: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini ve kayınvalidesini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa Ezici, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini ve kayınvalidesini bıçakladıktan sonra bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Mustafa Ezici, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ezici, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı