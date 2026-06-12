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Alanya'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift attığı belirlenen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift attığı belirlenen sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkler Mahallesi'ndeki Zelenegorsk Caddesi'nde bir sürücünün drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda tespit edilen sürücü ekiplerce yakalandı. Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, sürücünün otomobiliyle drift attığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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