Depo yangında kül oldu /Haber eklendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında depo ve içindeki kuluçka malzemeleri ile klimalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi Dimçayı yolu üzerinde kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo ve içerisinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

