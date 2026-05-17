Alanya'da deniz dibi temizliği yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi' kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde klavye, halat, şemsiye, çakmak ve çeşitli atıklar toplandı. Etkinliğe Sahil Güvenlik, belediye personeli ve gönüllü dalgıçlar katıldı.

Antalya Valiliği himayesinde başlatılan "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" projesi kapsamında, "Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla, tarihi Alanya Tersanesi önünde deniz dibi temizliği yapıldı.

Alanya Kaymakamlığı koordinesinde yaklaşık 2 saat süren etkinliğe, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-08) Timi, Alanya Belediyesi personeli ve gönüllü sivil dalgıçlar katıldı.

Dalgıçlar tarafından deniz dibinden bilgisayar klavyesi, halat, şemsiye, çakmak, plastik ve metal kutular ile çeşitli katı atıklar çıkarıldı. İskelede sergilenen atıklar, daha sonra Alanya Belediyesi ekiplerince çöp depolama tesisine götürüldü.

Etkinlik kapsamında ayrıca dalgıçlar, su yüzeyine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
