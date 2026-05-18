Haberler

Alanya'da deniz temizliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi' projesi kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar, bilgisayar klavyesi, plastik ve cam şişeler gibi atıkları topladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçlar denizden aralarında bilgisayar klavyesi, plastik ve cam şişelerin bulunduğu atıkları topladı.

Antalya Valiliği himayesinde başlatılan 'Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi' projesi kapsamında ilçedeki tarihi Alanya Tersanesi önünde deniz dibi temizliği yapıldı. Alanya Kaymakamlığı koordinesinde yaklaşık 2 saat süren etkinliğe, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-08) Timi, Alanya Belediyesi personeli ve gönüllü sivil dalgıçlar katıldı. Dalgıçlar denizden aralarında bilgisayar klavyesi, plastik ve cam şişelerin bulunduğu atıkları topladı. Dalgıçlar etkinlikte ayrıca deniz yüzeyinde Türk bayrağı açtı. Deniz dibi temizliğinin ardından çıkarılan atıklar sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım büyük geliyor! İki golcü birden alacak

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş: Kendi evinde Alanya’yı yenemiyorsun

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

Bilecik'te 250 kişi ile yağmur duası yapıldı

Şehirde 250 kişiyle yağmur duası! AK Partili vekil de programa katıldı
24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
Lüks otomobilin çarptığı genç kız yaralandı, ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi

Lüks otomobilin çarptığı kız yol kenarındaki ağaca savruldu
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı