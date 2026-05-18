Alanya'da deniz temizliği

Antalya Valiliği himayesinde başlatılan 'Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi' projesi kapsamında ilçedeki tarihi Alanya Tersanesi önünde deniz dibi temizliği yapıldı. Alanya Kaymakamlığı koordinesinde yaklaşık 2 saat süren etkinliğe, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-08) Timi, Alanya Belediyesi personeli ve gönüllü sivil dalgıçlar katıldı. Dalgıçlar denizden aralarında bilgisayar klavyesi, plastik ve cam şişelerin bulunduğu atıkları topladı. Dalgıçlar etkinlikte ayrıca deniz yüzeyinde Türk bayrağı açtı. Deniz dibi temizliğinin ardından çıkarılan atıklar sergilendi.

