Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

Alanya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Alanya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Medeni Önem'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İ.Ç (26) ve H.A (26), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Güllerpınarı Mahallesi'nde dün akşam İ.Ç. ve H.A, Medeni Önem'e ait kıraathaneye giderek iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç, Önem'i bıçaklamıştı. Önem, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
img

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
img

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.