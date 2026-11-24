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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bıçaklanan Türkçe öğretmeni Yasin Demir (42), baba ocağı Erzincan'da '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Alanya'da 21 Kasım'da, 'yol verme' kavgasında üniversite öğrencisi Hamit Ökten (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Türkçe öğretmeni Yasin Demir'in cenazesi, Erzincan'ın Demirkent Mahallesi Saliha Hatun Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı, MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, bürokratlar, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Demir'in yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Vali Aydoğdu ve vatandaşlar, öğretmen Yasin Demir'in tabutuna omuz verdi. Öğretmen Yasin Demir, Erzincan Piri Sami Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı