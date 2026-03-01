Haberler

Alanya'da 5 katlı apartmanda yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve dumandan etkilenen kişiler ayakta tedavi edildi.

ALANYA'da 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Yangın, saat 24.00 sıralarında Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu

Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
İran Dışişleri Bakanlığı: Komşularımız hedefimiz değil

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu

Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı