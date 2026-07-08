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Alanya'da ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerinin sepetli araçla müdahalesi sonucu kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Şekerhane Mahallesi Alaiye Caddesi'ndeki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sepetli araç yardımıyla ağaca ulaşarak kediyi taşıma sepetiyle indirdi.

Yapılan kontrolün ardından kedi doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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