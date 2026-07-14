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Alanya'da menşei belirsiz 300 kilogram kırmızı ete el konuldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hijyen koşullarına aykırı taşınan ve menşei belirsiz yaklaşık 300 kilogram kırmızı ete el konularak imha edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uygun olmayan koşullarda taşınan ve menşei belirsiz yaklaşık 300 kilogram kırmız ete el konularak imha edildi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, yaklaşık 300 kilogram kırmızı et ürününün herhangi bir nakil belgesi olmadan, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı ve soğuk zincir şartlarının sağlanmadığı tespit edildi.

Kaldırım üzerine bırakılan ve Alanya'daki çeşitli işletmelere dağıtılmak üzere getirildiği beyan edilen etlerin, menşei, üretim ve son kullanma tarihlerinin belirlenemediği kayda geçti.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir çalışma başlatıldı. İncelemelerin ardından et ürünlerine el konularak imha edilmek üzere Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine götürüldü. Sağlıksız etler, ilgili kurumların gözetiminde imha edilerek olası bir halk sağlığı riskinin önüne geçildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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