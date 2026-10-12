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Alanya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada oto yıkamacının sahibi Ü.A. tutuklandı

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Alanya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada oto yıkamacının sahibi Ü.A. tutuklandı
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Alanya'da 10 Ekim'de bir oto yıkamada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Oto yıkamacının sahibi olduğu tespit edilen Ü.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Ü.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 10 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi'ndeki bir oto yıkamada meydana geldi. H.T., Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Çatar ile Adem Tüysüzoğlu, hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan H.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kavganın yaşandığı oto yıkamacının sahibi olduğu tespit edilen Ü.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ü.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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