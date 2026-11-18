Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 kardeşe hesap ödemedikleri gerekçesiyle bıçak çekip darbederek, cep telefonlarını gasbettiği iddia edilen eğlence mekanı sahibi Cenk Durgut (24) ve 4 çalışanı, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Cenk Durgut, Furkan Işık (25) ve Ege Kayıkçı (25) çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. O.A. ve F.G.Ü. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili aranan E.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı