Alanya açıklarında yunuslar gezi teknesine eşlik ederken dronla görüntülendi

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ANTALYA'nın Alanya ilçesi açıklarında teknenin yanında yüzen yunuslar dron ile görüntülendi.

Alanya Kalesi açıklarında sabah saatlerinde yunuslar gezi teknesine eşlik etti. Yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıkarken, o anlar dronla görüntülendi. Teknedeki turistler ise yunusları ilgiyle izledi. Bir süre teknenin yanında yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı