Alanya açıklarında yunuslar gezi teknesine eşlik ederken dronla görüntülendi

Alanya açıklarında yunuslar gezi teknesine eşlik ederken dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya Kalesi açıklarında sabah saatlerinde yunuslar, bir gezi teknesine eşlik etti. Su yüzeyine çıkan yunuslar dronla görüntülenirken teknedeki turistler onları ilgiyle izledi, bir süre sonra yunuslar gözden kayboldu.
ANTALYA'nın Alanya ilçesi açıklarında teknenin yanında yüzen yunuslar dron ile görüntülendi.
Alanya Kalesi açıklarında sabah saatlerinde yunuslar gezi teknesine eşlik etti. Yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıkarken, o anlar dronla görüntülendi. Teknedeki turistler ise yunusları ilgiyle izledi. Bir süre teknenin yanında yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı