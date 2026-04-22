Mersin'de Alaköprü Barajı'nın dolmasıyla eski yerleşim yeri su altında kaldı

Mersin'in Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajı'nın doluluk oranı yüzde 99'a ulaşarak Akine Mahallesi'nin eski yerleşim yerini su altında bıraktı. Mahalle halkı, yeni yerleşim yerine taşınarak tarımsal faaliyetlerine devam ediyor.

Mevsim yağışlarının etkisiyle barajın doluluk oranı yüzde 99 seviyesine ulaştı.

Akine Mahallesi'nin eski yerleşim yeri, barajdan tahliye edilen suyun altında kaldı.

Su seviyesinin, mahalle camisinin şerefe kısmına yaklaştığı bölge dronla görüntülendi.

Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, Alaköprü Barajı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temini için önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eski mahallemiz aşağı tarafta kurulmuştu. Barajdan dolayı yeni yerleşim yerine taşındık. Devletimiz burada yeni yerleşim yeri yaptı. Okulumuz, camimiz, köy konağımız var. Devletimize teşekkür ediyorum. Tarla açma çalışmalarımız da devam ediyor. Üretime devam edeceğiz, ekonomiye katkı sunacağız."

Akine Mahallesi Camisi'nin imam hatibi Taner Şahin de mahallenin yeni yerleşkesinde yapılan camide hizmet vermeye devam ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
