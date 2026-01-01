Aladağ'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığı 1 derecenin altına düştü ve aralıklarla süren yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollar ve ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. İlçedeki kar yağışının etkileri, yerel yaşamı ve ulaşımı etkiliyor.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel