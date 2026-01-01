Haberler

Aladağ'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Aladağ'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
Güncelleme:
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığı 1 derecenin altına düştü ve aralıklarla süren yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollar ve ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. İlçedeki kar yağışının etkileri, yerel yaşamı ve ulaşımı etkiliyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışının etkisi devam etti.

Hava sıcaklığının 1 derecenin altına düştüğü ilçede kar yağışı aralıklarla sürdü.

Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollar ve ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel
