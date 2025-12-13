Yanan ev çöktü; tek başına yaşayan Alzheimer hastası aranıyor
Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana gelen yangında evi tamamen çöken Alzheimer hastası Zeynep Keklik'in cesedine ulaşıldı. Cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangında tamamen çöken evde tek başına yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Keklik'in cesedine ulaşıldı. Keklik'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel