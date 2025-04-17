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Aladağ'da Ufka Yolculuk Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Aladağ'da Ufka Yolculuk Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
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Adana'nın Aladağ ilçesinde, Server Yaşam Vakfı'nın düzenlediği 'Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda dereceye giren 9 öğrenciye ödülleri verildi. Törende İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Aslan ve vakıf yetkilisi Abdullah Boz, başarılı öğrencilere tebriklerini iletti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vakıf tarafından ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde yarışma düzenlendi.

Yarışmalarda 56 öğrenci arasından derece elde eden 9 öğrenci, Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Aslan, törende yaptığı konuşmada, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Vakıf yetkilisi Abdullah Boz da öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel
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