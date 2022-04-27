Aladağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler

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Aladağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Aladağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Aladağ ilçesinde Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 11 projenin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aladağ ilçesinde Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 11 projenin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun giriş bölümünde kurulan fuarın açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu yaptı.

Açılış töreninde konuşan Yılancıoğlu, projelerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi bulunduğunu belirterek, okul yöneticilerine projelere verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AA / Mücahit Aydın - Güncel

Bilim Fuarı, Hisarcık, Aladağ, Şehit, Güncel, Haberler

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