Aladağ'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği düzenlendi - Haberler

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Aladağ'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği düzenlendi

AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Aladağ'da 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği düzenlendi

Aladağ ilçesinde, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Aladağ ilçesinde, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe sağlık çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aladağ Belediyesi Parkı'nda son bulan yürüyüşte öğrenciler, sağlıklı yaşamla ilgili pankart ve afişler taşıdı.

Aladağ Devlet Hastanesi Müdürü Canan Atmaca, etkinlikle insanlara yürümenin ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

AA / Mücahit Aydın - Güncel

Hükümet, Güncel, Haberler

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