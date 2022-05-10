Aladağ'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği düzenlendi
AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Aladağ ilçesinde, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Aladağ ilçesinde, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Hükümet Konağı Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe sağlık çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Aladağ Belediyesi Parkı'nda son bulan yürüyüşte öğrenciler, sağlıklı yaşamla ilgili pankart ve afişler taşıdı.
Aladağ Devlet Hastanesi Müdürü Canan Atmaca, etkinlikle insanlara yürümenin ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatmayı amaçladıklarını belirtti.
AA / Mücahit Aydın - Güncel