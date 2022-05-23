Aladağ'da öğrencilere sağlık semineri verildi - Haberler

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Aladağ'da öğrencilere sağlık semineri verildi

AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Aladağ'da öğrencilere sağlık semineri verildi

Aladağ ilçesinde öğrencilere çölyak, diyabet ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalıkları ve sağlıklı beslenme konularında seminer verildi.

Aladağ ilçesinde öğrencilere çölyak, diyabet ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalıkları ve sağlıklı beslenme konularında seminer verildi.

Aladağ Devlet Hastanesi bulaşıcı olmayan hastalıklar birimi hemşiresi Tuğba Özen, Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan etkinlikte, öğrencileri hastalıklar ve sağlık konularında bilgilendirdi. Seminerde hastalıkların belirtileri hakkında sunum yapıldı, broşür dağıtıldı.

Seminer, öğrencileri soruların cevaplandırılmasıyla son buldu

AA / Mücahit Aydın - Güncel

Sağlıklı Beslenme, Devlet Hastanesi, İmam Hatip, Kırım, Güncel, Haberler

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