Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Adana'nın Aladağ ilçesinde, ÇEDES projesi kapsamında 5. sınıf öğrencilerine 13 Kur'an-ı Kerim hediye edildi. İlçe Müftüsü Ömer Faruk Turgut, projenin amacının öğrencilere Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmek olduğunu belirtti.
Adana'nın Aladağ ilçesinde öğrencilere Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
İlçe Müftülüğünce ÇEDES projesi kapsamında Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerine 13 Kur'an-ı Kerim verildi.
İlçe Müftüsü Ömer Faruk Turgut, amaçlarının öğrencilere Kur'an-ı Kerim okumak ve okutmak olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel