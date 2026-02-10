Haberler

Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Güncelleme:
Adana'nın Aladağ ilçesinde, ÇEDES projesi kapsamında 5. sınıf öğrencilerine 13 Kur'an-ı Kerim hediye edildi. İlçe Müftüsü Ömer Faruk Turgut, projenin amacının öğrencilere Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmek olduğunu belirtti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde öğrencilere Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İlçe Müftülüğünce ÇEDES projesi kapsamında Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerine 13 Kur'an-ı Kerim verildi.

İlçe Müftüsü Ömer Faruk Turgut, amaçlarının öğrencilere Kur'an-ı Kerim okumak ve okutmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel
