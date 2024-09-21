Aladağ'da Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı

Aladağ ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Mustafa Çavuşoğlu, haftanın anlam ve önemini belirten konuşma yaparak şehitler için dua etti.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni İsmail Sünen, öğrencileriyle ilahiler seslendirdiği programda şiirler okundu.