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Aladağ'da Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı

Aladağ'da Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı
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Aladağ ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Mustafa Çavuşoğlu, haftanın anlamını vurgulayarak şehitler için dua etti. Etkinlikte ayrıca öğrencilerin ilahi seslendirmesi ve şiir okumalarıyla zenginleştirildi.

Aladağ ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Mustafa Çavuşoğlu, haftanın anlam ve önemini belirten konuşma yaparak şehitler için dua etti.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni İsmail Sünen, öğrencileriyle ilahiler seslendirdiği programda şiirler okundu.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel

Etkinlik Kültür Güncel Aladağ

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