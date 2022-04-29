Aladağ'da "Hayır Çarşısı" açıldı - Haberler

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Aladağ'da "Hayır Çarşısı" açıldı

AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Aladağ'da 'Hayır Çarşısı' açıldı

Aladağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hayır Çarşısı" açıldı.

Aladağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hayır Çarşısı" açıldı.

Aladağ Belediyesinin zemin katında oluşturulan "Hayır Çarşısı"nda, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacak.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Ramazan Bayramı öncesinde, ilçe merkezi ve mahallelerde maddi durumdan yoksun ailelere yardımcı olma amacıyla hiç kullanılmamış kıyafetlerden oluşan 'Hayır Çarşısı'nı hizmete sunduk. İsteyen vatandaşlarımız hayır çarşısına katkıda bulunabilir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Başkan Akgedik'in sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından Hayır Çarşısındaki kıyafetlerin ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi.

AA / Mücahit Aydın - Güncel

Mustafa Akgedik, Ramazan Bayramı, Güncel, Haberler

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