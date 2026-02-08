Adana Aladağ'da Depreme Dayanıksız Okulların Yıkımına Başlandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde depreme dayanıksız oldukları tespit edilen 3 okulun kontrollü yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan incelemede dayanıksız oldukları belirlenen Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu, Sinanpaşa İlkokulu ve Aladağ İmam Hatip Ortaokulu için yıkım kararı verildi.

Aynı bahçede yer alan binaların kontrollü yıkımına iş makineleriyle başlandı.

Çalışmanın ardından bölgede 24 derslikli yeni okul inşa edilecek.