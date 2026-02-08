Haberler

Adana Aladağ'da Depreme Dayanıksız Okulların Yıkımına Başlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Aladağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dayanıksız olduğu tespit edilen 3 okulun kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının ardından bölgede 24 derslikli yeni okul inşa edilecek.

Adana'nın Aladağ ilçesinde depreme dayanıksız oldukları tespit edilen 3 okulun kontrollü yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan incelemede dayanıksız oldukları belirlenen Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu, Sinanpaşa İlkokulu ve Aladağ İmam Hatip Ortaokulu için yıkım kararı verildi.

Aynı bahçede yer alan binaların kontrollü yıkımına iş makineleriyle başlandı.

Çalışmanın ardından bölgede 24 derslikli yeni okul inşa edilecek.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"