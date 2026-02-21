Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri camilerde temizlik yapıyor

Alaçam Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren genç gönüllüler, ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik yaptı.

Manevi iklimin yoğun olarak hissedildiği ramazan ayında bir araya gelen gönüllüler, ibadethanelerin daha temiz ve düzenli ortamda vatandaşlara hizmet verebilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla gençlerde gönüllülük bilinci, yardımlaşma ve paylaşma duyguları pekiştirildi.

Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri, ramazan ayı boyunca gençlerin toplumsal faydayı önceleyen benzer gönüllülük faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.