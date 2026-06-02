Alaçam'da evi yanan aileye yenisi yapılacak

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Kaymakamlık, belediye ve AFAD koordinasyonunda yeni ev inşası başlatılırken, aileye geçici konteyner ev tahsis edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evin yerine yenisi yapılacak.

Şirinköy Mahallesi'nde Ramazan Korkmaz'a ait ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Aileye yeni bir ev yapılması için Alaçam Kaymakamlığı, Alaçam Belediyesi ve Afat ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Ev yapılana kadar aileye kalmaları amacıyla da konteyner ev tahsis edildi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, talihsiz bir kaza sonucu evi kullanılamaz hale gelen Ramazan Korkmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek, "Evi yanan vatandaşımıza hızlı şekilde çözüm üreterek gerekli destekleri sağladık. Yapılan incelemelerin ardından inşa edeceğimiz yeni evin temel kazı çalışmalarına başladık. Yeni yuvası tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına AFAD İl Müdürlüğümüz ile koordinasyon içerisinde geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner desteği sağladık. Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya, zor günlerinde destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
