Alaçam'da resim ve el sanatları sergisi düzenlendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında gençlerin yıl boyunca hazırladığı yağlı boya, kara kalem, ahşap boyama ve filografi gibi eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında resim ve el sanatları sergisi düzenlendi.

Alaçam Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan, gençlerin yıl boyunca hazırladığı eserlerin yer aldığı sergide yağlı boya ve kara kalem resimler, ahşap boyama, filografi ve çeşitli el sanatları ürünleri bulunuyor.

Serginin açılışına Kaymakam Fatih Kayabaşı, kurum amirleri, öğrenciler vatandaşlar katıldı.

Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri, Gençlik Haftası kapsamında gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
