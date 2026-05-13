Alaçam'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla program düzenlendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Engelliler Haftası" kapsamında program gerçekleştirildi.

Alaçam Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programında engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Alaçam Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen de katıldı.