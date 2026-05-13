Haberler

Alaçam'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi

Alaçam'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla program düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Engelliler Haftası kahvaltı programında engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Başkan Ramazan Özdemir, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Engelliler Haftası" kapsamında program gerçekleştirildi.

Alaçam Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programında engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Alaçam Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen de katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı

Büyük aşk bitti!

Samsun'u vuran selin geldiği anlar kamerada

İlçeyi savaş alanına çeviren selin geldiği anlar kamerada
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak

Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde

Fenerbahçe'yi yaktılar! Kesilen ceza servet değerinde
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Torreira'ya saldırı anı

Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu