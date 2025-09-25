Haberler

Alaçam'da 1000 Rakımda 'Sis Denizi' Görsel Şöleni

Alaçam'da 1000 Rakımda 'Sis Denizi' Görsel Şöleni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Mahallesi'nde 1000 rakımda oluşan sis denizi, dronla görüntülendi. Bölgedeki tepelerin ve ormanların üzerini kaplayan sis bulutları, yaz ve kış mevsimlerinde eşsiz güzellikler sunuyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 1000 rakımlı bölgede "sis denizi" oluştu.

İlçeye bağlı Kızlan Mahallesi'nde oluşan sis denizi, dronla görüntülendi.

Bölgedeki tepelerin ve ormanların üzerini kaplayan sis bulutları görsel şölen sunuyor.

Bölge sakinlerinden Ufuk Selçuk, AA muhabirine, bölgenin yazının ayrı, kışının ayrı güzellikleri bulunduğunu söyledi.

Kızlan'ın, Alaçam'ın güzel mahallelerinden biri olduğunu belirten Selçuk, "Bulunduğumuz mevkide sonbahar aylarında sis bulutları oluşur. Yazın da aynı şekilde görüyoruz ama sonbahar gibi olmuyor. Sonbahar aylarında daha başka bir güzel. Görsel olarak güzel görüntüler oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerlere soruşturma" iddiasına yanıt
BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu

BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.