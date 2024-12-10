Alaçam Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı Arife Gülal ve yönetim kurulu üyeleri, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette Gülal, şehit aileleri ve gazilerin sorunları ile derneğin çalışmaları hakkında Özdemir'e bilgi verdi.

Özdemir, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.