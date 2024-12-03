Alaçam Belediye Başkanı Özdemir Dünya Engelliler Günü'nü Özel Eğitim Öğrencileriyle Kutladı
Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel eğitim sınıflarındaki öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti ve hediyeler dağıttı. Özdemir, engelli bireylerin her zaman yanında olacaklarını vurguladı.
Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencileri misafir etti.
Özel gereksinimli öğrencilerle sohbet eden Özdemir, ardından öğrencilere hediyeler verdi.
Özdemir, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim öğrencilerimizle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Belediyemizce yapılan ve yapılacak projelerle engelli bireylerimizin sadece bugün değil, daima yanında olacağız." dedi.