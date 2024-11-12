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Alacak Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü, Diğeri Yaralandı

Alacak Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü, Diğeri Yaralandı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, alacak meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonucunda Ahmet İpek hayatını kaybetti, Fatih Topsakal yaralandı. Olaydan sonra kaçan Hasan Hüseyin Y., Polatlı'da yakalandı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, alacak tartışmasında Ahmet İpek'i öldürüp Fatih Topsakal'ı da yaralayan Hasan Hüseyin Y., Polatlı ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki plazada meydana geldi. Ahmet İpek ve Fatih Topsakal aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Hasan Hüseyin Y.'nin plazadaki ofisine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Hüseyin Y., Ahmet İpek'in üzerindeki tabancayı alarak ateş etti. Ahmet İpek ve Fatih Topsakal kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Hüseyin Y. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Fatih Topsakal da ilk müdahalesinden sonra Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet İpek'in cenazesi, öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Hasan Hüseyin Y., sabah saatlerinde Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Polatlı ilçesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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