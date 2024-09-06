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Alacak Nedeniyle Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı

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Sultanhanı ilçesinde borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, tekme-yumruk ve kürekli kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 4 kişi yaralanırken, her iki grup da birbirinden şikayetçi oldu.

alacak nedeniyle iki grup arasında tekme- yumruk ve kürekli kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında borç- alacak husumeti nedeniyle çıkan tartışma, tekme, yumruk ve kürekli kavgaya dönüştü. Bayram A. (46), Hakan A. (45), Eray A. (26) ve Ayhan A. (56) yaralanırken, polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları güçlükle ayırdı. Bayram A., Hakan A., Eray A  ve Ayhan A. kürek darbeleri ile kanlar içinde kalarak yere yığıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki gurubun bir birinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Sultanhanı Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel

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