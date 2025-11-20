Haberler

Alacak Meselesi Nedeniyle Öldürülen Ramazan Er'in Cenazesi Defnedildi

Alacak Meselesi Nedeniyle Öldürülen Ramazan Er'in Cenazesi Defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahla vurulduktan sonra yakılan Ramazan Er'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında silahla vurulduktan sonra cesedi yanmış halde bulunan ve olay yerindeki 3 anahtardan yola çıkılarak kimliği belirlenen Ramazan Er, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim'de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu. Olay yerinde tespit edilen 3 anahtardan yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin 3 Haziran'dan beri kayıp olan Ramazan Er'e ait olduğunu belirledi. Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle belirlenen 14 şüpheli, gözaltına alındı. Ramazan Er'in alacak meselesi nedeniyle otomobilde öldürüldüğü, cesedin Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı belirlendi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri biten Ramazan Er'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Nusaybin ilçesine getirilen Ramazan Er'in cenazesi, Yeni Mohris Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.