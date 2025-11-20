Alacak Meselesi Nedeniyle Öldürülen Ramazan Er'in Cenazesi Defnedildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında silahla vurulduktan sonra cesedi yanmış halde bulunan ve olay yerindeki 3 anahtardan yola çıkılarak kimliği belirlenen Ramazan Er, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim'de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu. Olay yerinde tespit edilen 3 anahtardan yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin 3 Haziran'dan beri kayıp olan Ramazan Er'e ait olduğunu belirledi. Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle belirlenen 14 şüpheli, gözaltına alındı. Ramazan Er'in alacak meselesi nedeniyle otomobilde öldürüldüğü, cesedin Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı belirlendi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri biten Ramazan Er'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Nusaybin ilçesine getirilen Ramazan Er'in cenazesi, Yeni Mohris Mezarlığı'nda defnedildi.