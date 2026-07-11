Alacak cinayetinde 1 tutuklama

1 TUTUKLAMA

Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Oğuz Başkan'ın (35) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ertan T. (31), çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Öte yandan baba Hasan T. (61), ağabeyleri Yaşar T. (38) ve Hasan T. (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı