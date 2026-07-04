Denizli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 11 tutuklama

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında alacak meselesinden çıkan, Bilal Ertene'nin (18) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Olay, 30 Haziran'da Aktepe Mahallesi Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj yolunda meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, göğsünden vurulan Bilal Ertene'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan 1'i ağır, 3 kişi ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Oktay Ö., Yusuf G., Ali A., Yunus G., Beytullah T., Emirhan B., Hakan K. ve Emirhan B. ile suça sürüklenen çocuklar R.K., B.Ü., O.G., K.M. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı.

Toplam 13 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Oktay Ö., Yusuf G., Ali A., Beytullah T., Emirhan B., Hakan K. ve Emirhan B. ile suça sürüklenen çocuklardan R.K., B.Ü., O.G. ve K.M. tutuklanırken, Yunus G. ile B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı