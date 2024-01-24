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Alacak Anlaşmazlığı Nedeniyle Tartıştığı Kuzenini Vuran Şahıs Teslim Oldu

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Alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kuzeni tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kuzeni Tahsin Altun (43) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Altun, kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 21.30 sularında Güneş Mahallesi 6045 sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan 3 çocuk babası Yusuf Altun ile kuzeni Tahsin Altun, aralarındaki borç- alacak meselesini konuşmak için boş arazide bir araya geldi. Bir süre tartışan ikiliden Tahsin Altun, tabancayla kuzeni Yusuf Altun'un göğsüne ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Yusuf Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Yusuf Altun'un ağabeyi Recep Altun (45), kardeşinin ölüm haberiyle fenalaştı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yusuf Altun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Tahsin Altun, kısa süre sonra Meydan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yusuf Altun Güneş Olay Adli Tıp Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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