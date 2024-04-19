Alaca Yalıçapkını'nın avladığı balıkla yaşadığı zor anlar objektiflere yansıdı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuş gözlemcisinin objektifine Alaca Yalıçapkını' nın avladığı balıkla intihanı yansıdı.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Hatay, geniş hayvan popülasyonuyla birçok canlı türüne ev sahipliğine ev sahipliği yapıyor. Samandağ ilçesinde doğaseverlerin gözdesi olan Milleyha Sulak alanında yaşayan ve suya yakın yerlerde bulunan Alaca Yalıçapkını, balık ziyafeti kuş gözlemcisi Alican Gümüş'ün objektifine yansıdı. Avladığı balığı yutmaya çalışırken zorlanan kuşun bu anları belgeseli aratmadı.

"Bu doğal anları kaydetmek bizim için gerçekten keyif vericiydi"

Kuş gözlemcisi Alican Gümüş, "Milleyha Sulak Alanında kuş gözlemi yaparken Alaca Yalıçapkın bir anda karşımıza çıktı. Kuşun gagasında bir balık büyük bir balık olduğunu fark ettik. Balığın büyük olması ve yiyememesiyle kaynaklı balığı dakikalarca sağa sola savurdu. Balığı parçalayarak yemek istemişti ve bir süre balığı alıp başka yere gitti. Bu doğal anları kaydetmek bizim için gerçekten keyif vericiydi" dedi.