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Alaca'da yapılan denetimde ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi

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Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca ve bıçak bulundu, eksik evraklı bir araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan şok uygulamada ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi, bir araç trafikten men edildi.

İlçede huzur ve güvenliğin pekiştirilmesi amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 3 noktada denetleme noktası oluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yapılan uygulamada, denetim noktalarında yaya, araç ve sürücüleri incelendi.

İlçe merkezindeki kafe, kahvehane ve oyun salonlarının da denetlendiği uygulamada 572 kişiye kimlik kontrolü yapıldı, 182 araç kontrol edildi.

Denetimlerde ruhsatsız tabanca ile bıçak ele geçirildi, evrakları eksik bir araç trafikten men edildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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