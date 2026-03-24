Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

İstanbul Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Kadayıfçıoğlu, aylık gelirinin 600 bin TL olduğunu belirtirken, silahın kasıtlı olarak ateşlenmediğini öne sürdü.

“SİLAH PATLAYINCA ŞOKA GİRDİM”

Şüpheli ifadesinde, olayın bilinçli bir şekilde gerçekleşmediğini savundu. Kadayıfçıoğlu, “Ben kesinlikle bilinçli şekilde ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim” dedi.

ARBEDE SIRASINDA SİLAH ATEŞ ALDI İDDİASI

Kadayıfçıoğlu, olay günü araç içindeki kişileri ilk olarak yanında bulunan Aleyna Kalaycıoğlu’nun fark ettiğini, söz konusu kişilerin Aleyna'nın eski sevgilisiyle bağlantılı olabileceğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine araçtan inerek konuşmak istediğini ifade eden şüpheli, park halindeki araca yaklaştığını ve camı tıklattığını anlattı.

İçerideki kişinin kapıyı sert şekilde açarak kendisini ittiğini öne süren Kadayıfçıoğlu, yaşanan arbede sırasında karşı tarafın torpido gözünden metal bir cisim aldığını gördüğünü ve bunun silah ya da bıçak olabileceğini düşündüğünü söyledi. Şüpheli, sol elinde taşıma ruhsatlı Glock marka tabanca bulunduğunu, kendisine hamle yapılınca refleksle elini kaldırdığını, boğuşma sırasında silahın aniden ateş aldığını iddia etti.

“TANIMIYORDUM, HUSUMET YOKTU”

Kadayıfçıoğlu, hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı’yı daha önce tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade etti. Vahap Canbay ismini ise yalnızca sosyal medyadan duyduğunu belirtti.

OLAY SONRASI KAÇTI

İfadesinde Aleyna Kalaycıoğlu ile yaklaşık 2-3 ay önce tanıştığını anlatan şüpheli, olaydan bir gece önce birlikte olduklarını, sabah saatlerinde aracını Aleyna Kalaycıoğlu'na verdiğini söyledi. Akşam saatlerinde eşyalarını almak için birlikte stüdyoya gittiklerini belirtti. Olay sonrası Vito marka araçla bölgeden ayrıldığını ifade eden Kadayıfçıoğlu, yaşadığı şok nedeniyle babasına ulaşmaya çalıştığını ancak babasının yurt dışında olması nedeniyle ulaşamadığını, daha sonra akrabasının yanına gittiğini anlattı.

SİLAH KENDİSİNE AİT

Kadayıfçıoğlu, olayda kullanılan Glock marka silahın kendisine ait ve taşıma ruhsatlı olduğunu kabul etti. Ancak başka bir adreste ele geçirilen ikinci silah ve mermilerin kendisine ait olmadığını savundu.

Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin tarafları sakinleştirmek amacıyla hareket ettiğini, yaşanan arbede sırasında silahın ateş aldığını ve olayda kasıt bulunmadığını ileri sürdü.