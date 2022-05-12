Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafı kulelere yansıtıldı
AA - Serdar Bıtmez - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İsrail askerleri tarafından dün vurularak öldürülen Al Jazeera??????? televizyonunun muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafı ve Filistin bayrağı, Katar'ın başkenti Doha'daki gökdelenlere yansıtıldı.
İsrail askerleri tarafından dün vurularak öldürülen Al Jazeera??????? televizyonunun muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafı ve Filistin bayrağı, Katar'ın başkenti Doha'daki gökdelenlere yansıtıldı.
AA / Serdar Bıtmez - Güncel