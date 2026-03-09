Haberler

Akyurt Müftülük Külliyesi açılış için gün sayıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, dini ve sosyal hizmetlerin bir arada sunulacağı Müftülük Külliyesi'nin inşaatında sona gelindi. Külliye, modern mimarisi ile dini eğitim ve sosyal yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, dini ve sosyal hizmetlerin tek çatı altında toplanacağı Müftülük Külliyesi'nde inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Akyurt İlçe Müftülüğü bünyesinde yükselen projede; müftülük sitesi, yatılı Kur'an kursu ve cami inşaatı tamamlanma aşamasına ulaştı. Modern mimari ile manevi dokuyu harmanlayan külliyenin, bölgedeki dini eğitim ve öğretim ihtiyacını büyük oranda karşılaması hedefleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama 1. Daire Başkanı Yusuf Tunç, Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapımı süren Müftülük Külliyesi inşaatını yerinde inceledi. İlçe Müftüsü Adem Yıldız, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi verdi. Külliyenin sadece ibadet değil, aynı zamanda bir eğitim ve sosyal yaşam merkezi olarak hizmet vereceği vurgulandı.

Külliye bünyesindeki Muhammed Hamdi Yazır Hafızlık Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen iftar programında ise hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelindi. Ramazan ayının bereketinin paylaşıldığı programda, gençlerin modern şartlarda eğitim almasının önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: AA / Emre Akkaya
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltıldı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular

Yeni lideri kutlarken kanlı saldırı