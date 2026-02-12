Haberler

Akyurt'ta kuşlar için çeşitli yerlere yuva asıldı

Akyurt'ta kuşlar için çeşitli yerlere yuva asıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, soğuk hava nedeniyle zor durumda kalan kuşlar için izci grubu tarafından yuva ve yemlikler hazırlandı ve ağaçlara yerleştirildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kuşlar için çeşitli yerlere yuva asıldı.

İlçe Müftülüğü izci grubu tarafından, soğuk hava ve kar nedeniyle beslenme sorunu yaşayan kuşlar için yuva ve yemlik hazırlandı.

Kuş yuvaları ve yemlikler, izciler tarafından Müftülük ve bazı camilerin bahçeleri ile çeşitli alanlardaki ağaçlara yerleştirildi.

Kaynak: AA / Emre Akkaya - Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor

İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor