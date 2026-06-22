Ankara'nın Akyurt ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen koca aranıyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen koca aranıyor.

İddiaya göre, Davut S. ile eşi Zahide S. arasında Kızık Mahallesi'ndeki serada dün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Davut S, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden 46 yaşındaki Zahide S'nin cenazesi, Kozayağı Mahallesi'nde öğle vakti toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan zanlı Davut S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.