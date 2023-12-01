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Akyazı Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Türk Kızılay Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Akyazı Özel Eğitim Meslek Okulu'na Türk Kızılay yetkilileri tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette öğrencilere Türk Kızılay faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve öğrencilerin el emeği ürünleri incelendi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde özel öğrencilere Türk Kızılay faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Sosyal sorumluluk kapsamında Akyazı Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret eden Türk Kızılay'ın Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Akyazı Kadın Kolları Teşkilatı Başkanı Sevinç Özer, Şube Denetçisi Ergün Öztürk ve kurumsal üye Ahmet Çetin, öğrencilerle buluştu.

Ziyarette kurum faaliyetleri hakkında bilgi veren Kızılay yetkilileri, öğrencilerin kendi el emekleriyle ürettikleri el sanatı ürünleri ile anahtarlık, atkı, çanta ve tabloları da inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılay Sakarya Akyazı Kültür Sanat Güncel Haberler

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