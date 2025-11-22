Akyazı'da Uçurumdan Düşen Otomobilde Acı Kaybı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobilin uçuruma düştüğü, Aynur Şahin'in (68) öldüğü kazada oğlu Ümit Şahin (41) de kurtarılamadı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Akyazı'nın Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Akyazı ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan Ümit Şahin idaresindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metrelik uçuruma düşerek ters döndü. Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Aynur Şahin ve Ç.Ç. (4) ve H.G. (12), araçta sıkışarak ağır yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulundukları yerden çıkarıldı. Ekipler, sürücünün annesi Aynur Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cansız bedeni, Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 3 yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynur Şahin'in cenazesi dün toprağa verilirken, oğlu Ümit Şahin gece saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer yandan 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.