Akyazı'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Akyazı'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dönüş yolunda traktörün devrilmesi sonucu 60 yaşındaki İhsan Furuncuoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü İhsan Furuncuoğlu (60), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinden dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden İhsan Furuncuoğlu'nun traktörü devrildi. Furuncuoğlu, traktörün altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Furuncuoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Furuncuoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

