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Akyazı'da Otomobil Ağaçlık Alana Girdi: 2 Yaralı

Akyazı'da Otomobil Ağaçlık Alana Girdi: 2 Yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin kontrolden çıkarak ağaçlık alana girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin ağaçlık alana girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adapazarı istikametinden Kuzuluk yönüne seyreden M.K. idaresindeki 34 MID 081 plakalı otomobil, Adapazarı-Mudurnu yolu Akbalık mevkisinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana girdi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüsü ile yolcu E.K. yaralandı.

Otomobilden çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
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