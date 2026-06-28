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Sakarya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Sakarya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü 72 yaşındaki İslam Altun yaşamını yitirdi. Kaza, D-140 kara yolunda meydana geldi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü İslam Altun (72) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-140 kara yolunun Dokurcun-Taşkesti mevkisinde meydana geldi. Akyazı'dan motosikletleriyle geziye çıkan iki sürücüden biri olan İslam Altun'un kontrolünü yitirdiği motosiklet, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Altun, motosikleti ile metrelerce savruldu.

İslam Altun'un yanındaki diğer motosiklet sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Altun'un hayatını kaybettiği tespit edildi. İslam Altun'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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